Для скасування зовнішнього незалежного оцінювання в Україні немає жодних підстав.

Про це заявила заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в ефірі програми “Сніданок з 1+1”.

“Кампанія по захисту ЗНО розгорнулася на цьому тижні, і вона показує, що певні ризики є. Зараз є два варіанти розвитку подій: проведення ЗНО з 25 червня, а також якщо буде загострюватися ситуація, то 17 серпня”, – зазначила Вакуленко.

За її словами, заплановане ЗНО буде проходити очно в класичному форматі.

“Тільки політична заява, що може бути скасування ЗНО тому, що немає жодних об’єктивних підстав. На сьогодні всі пункти на 100% забезпечені усіма засобами індивідуального захисту”, – підкреслила Вакуленко.