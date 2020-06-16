Про це заявила заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в ефірі програми “Сніданок з 1+1”.
“Кампанія по захисту ЗНО розгорнулася на цьому тижні, і вона показує, що певні ризики є. Зараз є два варіанти розвитку подій: проведення ЗНО з 25 червня, а також якщо буде загострюватися ситуація, то 17 серпня”, – зазначила Вакуленко.
За її словами, заплановане ЗНО буде проходити очно в класичному форматі.
“Тільки політична заява, що може бути скасування ЗНО тому, що немає жодних об’єктивних підстав. На сьогодні всі пункти на 100% забезпечені усіма засобами індивідуального захисту”, – підкреслила Вакуленко.
- Кабінет міністрів прийняв рішення скасувати проведення пробного зовнішнього незалежного тестування, запланованого на 15 червня.
- Як відомо, дві сесії пробного ЗНО мали бути проведені 15 та 17 червня 2020 року.
- Раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що отримав інформацію про начебто підготовку владою рішення про скасування у 2020 році проведення зовнішнього незалежного оцінювання.