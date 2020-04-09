У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, як в Одесі обвалилася стіна триповерхового будинку.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Facebook.

“9 квітня в 10:12 в Службу порятунку надійшло повідомлення про руйнування 3-поверхового житлового будинку, що не експлуатувався в місті Одеса на вул. Канатна, 6. О 10:16 після прибуття відділення 1 Державної пожежно-рятувальної частини встановлено, що сталося часткове руйнування стіни 3-поверхового будинку”, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що площа обвалу стіни склала близько 100 метрів квадратних. В даний момент будівельна організація прибирає будівельні фрагменти будинку.

Водночас в ГСЧС підкреслили, що під час інциденту ніхто не постраждав.