Про це повідомляють #Букви.
Величезна яма утворилася у четвер, 11 лютого.
За інформацією “Київводоканалу”, це сталося внаслідок поломки на самопливному каналізаційному колекторі діаметром 500 мм, якому вже 40 років.
“Залізобетонний колектор був побудований у 1961 році, глибина його залягання – 2,5 метра”, — зауважили у “Київводоканалі”.
Наразі рух транспорту вулицею обмежено, фахівці встановлюють перекачування стоків. Водопостачання споживачів на час ремонтних робіт обіцяють не обмежувати.
- Нагадаємо, Київ замело снігом. Через нечищені дороги столиця стоїть в заторах.