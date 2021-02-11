На розі вулиць Петропавлівська та Захарівська в Києві на проїжджій частині утворився провал розміром 6 на 3 метри. Рух вулицею обмежено.

Про це повідомляють #Букви.

Величезна яма утворилася у четвер, 11 лютого.

За інформацією “Київводоканалу”, це сталося внаслідок поломки на самопливному каналізаційному колекторі діаметром 500 мм, якому вже 40 років.

“Залізобетонний колектор був побудований у 1961 році, глибина його залягання – 2,5 метра”, — зауважили у “Київводоканалі”.

Наразі рух транспорту вулицею обмежено, фахівці встановлюють перекачування стоків. Водопостачання споживачів на час ремонтних робіт обіцяють не обмежувати.