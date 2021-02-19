На вулиці Архітектора Городецького в Києві водій зупинився на пішохідному переході, вийшов з авто та напав на пішохода, забивши його до смерти.

Про це повідомляють пресслужба поліції Києва та заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

На опублікованому відео з міських камер спостереження видно, як двоє чоловіків йдуть пішохідним переходом.

Один з них підходить до авто Hyundai Sonata, яке зупинилося поблизу переходу. Між пішоходом та водієм з невідомих причин виникла сварка. Під час сварки водій вийшов з авто, підійшов до чоловіка та двічі вдарив його. Внаслідок цього чоловік впав, перехожий, що став свідком цих подій, спробував допомогти чоловікові підвестися, але не вдалося.

На момент, коли на місце прибули лікарі, постраждалий вже помер.

“На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативні групи Головного та Печерського управлінь поліції, а також лікарі, які констатували смерть потерпілого”, — інформує главк.

Водій з місця події втік. В столиці ввели спеціальну поліційну операцію та орієнтували все наряди поліції. Авто чоловіка розшукали за пів години на перехресті вулиць Братиславська та Стальського. Ним виявився 26-річний киянин.