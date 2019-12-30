Про це повідомляє телеканал CNN.
Щонайменше три людини загинули. Одна людина була вбита на місці, ще двоє померли по дорозі в госпіталь. За даними телеканалу, один із загиблих і є стрілок.
Ще одна людина знаходиться в критичному стані.
#breaking VIDEO of the Texas Church Shooting today as it happened. WARNING: Might be disturbing to watch. #churchofjesuschrist #shooting #breakingnews #churchshooting #whitesettlement #texas pic.twitter.com/qUShdwT0GE
— Chris (@NewButNotABot) 29 грудня 2019 р.
Очевидець події повідомив, що невідомий почав стріляти з дробовика під час причастя, застреливши одного з прихожан. Коментуючи подію, техаський губернатор Грег Ебботт розповів, що прихожани церкви вистрілили в стрілка, щоб запобігти подальшій загибелі людей.
- Раніше в центрі Москви біля будівлі ФСБ невідомий відкрив стрілянину. Щонайменше одна людина — співробітник ФСБ — загинула. Також є поранені.