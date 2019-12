Про це повідомляє телеканал CNN.

Щонайменше три людини загинули. Одна людина була вбита на місці, ще двоє померли по дорозі в госпіталь. За даними телеканалу, один із загиблих і є стрілок.

Ще одна людина знаходиться в критичному стані.

#breaking VIDEO of the Texas Church Shooting today as it happened. WARNING: Might be disturbing to watch. #churchofjesuschrist #shooting #breakingnews #churchshooting #whitesettlement #texas pic.twitter.com/qUShdwT0GE

— Chris (@NewButNotABot) 29 грудня 2019 р.