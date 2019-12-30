У США 29 грудня сталась стрілянина в християнській церкві в селищі Уайт Сетлемент, штат Техас.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Щонайменше три людини загинули. Одна людина була вбита на місці, ще двоє померли по дорозі в госпіталь. За даними телеканалу, один із загиблих і є стрілок.

Ще одна людина знаходиться в критичному стані.

Очевидець події повідомив, що невідомий почав стріляти з дробовика під час причастя, застреливши одного з прихожан. Коментуючи подію, техаський губернатор Грег Ебботт розповів, що прихожани церкви вистрілили в стрілка, щоб запобігти подальшій загибелі людей.