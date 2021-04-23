В Республіці Чад (Центральна Африка) повстанці знову активізувалися після того, як відбувся похорон новообраного президента країни Ідріса Дебі. Політик загинув "на полі бою" в результаті отриманих поранень з боку повстанців.

Про це повідомляє The Guardian.

Якби Дебі не вбили – він був би президентом Чаду шостий термін, з 1990 року. Тепер голова держави – 37-річний син вбитого.

Повстанці (FACT) повідомили, що вони знаходяться в 300 км від столиці, однак зберігали “режим тиші”, давши можливість попрощатися з загиблим політиком.

“Ми дали можливість його поховати… Це гуманно”, – сказав представник повстанців Шарфадін Галмає.

Для того аби в Чад більше не було стрілянини, повстанці запропонували провести переговори.

“Нам не потрібна влада. Ми оберемо незалежну людину, яку підтримають всі люди. Ми хочемо, аби вони залишили свої позиції без бою… Ми не хочемо нікому нашкодити”, – сказав він.

Під час поховання Дебі президент Франції Емануель Макрон сказав, що “Франція не дозволить сумніватися та погрожувати стабільності Чаду”.

Син покійного правителя призначений тимчасовим президентом і за його підтримкою перехідна рада військових. Колишній командир елітної президентської гвардії, молодший Дебі заявив, що армія хоче повернути владу цивільному уряду та провести вільні та демократичні вибори через 18 місяців.