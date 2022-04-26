Про це свідчать документи опубліковані Головним управлінням розвідки.
Листування посадовців ФСБ містить вимогу надати особисті дані засуджених, зокрема: ПІБ, домашні адреси, номери телефонів, адреси електронних пошт, IP-адреси пристроїв, які використовуються для входу в “соціально-телекомунікаційну мережу Інтернет”.
“Негайно зібрати й надати на нашу адресу інформацію щодо громадян Чеченської республіки РФ для подальшого їхнього залучення до проведення спеціальної операції на території України”, — йдеться у повідомленні.
За словами чеченських опозиціонерів такі дії мають дві мети. По-перше, поповнити “людський ресурс” у війську. По-друге, придушити будь-які протести в самій Чечні.
- Нагадаємо, “кадирівці” роздавали у Маріуполі гуманітарну допомогу з українським маркуванням на ній. Проте заявляють, що це допомога від очільника Чечні Рамзана Кадирова.
- Через прагнення створити імідж грізних бойовиків у соціальних мережах війська Кадирова дуже часто маніпулюють з локаціями для фільмування. Наприклад, у Маріуполі кадировці часто знімали відео на околицях, найближчих до російських кордонів.