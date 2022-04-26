Чеченський філіал ФСБ збирає інформацію про ув’язнених місцевих тюрем, щоб відправити їх на війну проти України.

Про це свідчать документи опубліковані Головним управлінням розвідки.

Листування посадовців ФСБ містить вимогу надати особисті дані засуджених, зокрема: ПІБ, домашні адреси, номери телефонів, адреси електронних пошт, IP-адреси пристроїв, які використовуються для входу в “соціально-телекомунікаційну мережу Інтернет”.

“Негайно зібрати й надати на нашу адресу інформацію щодо громадян Чеченської республіки РФ для подальшого їхнього залучення до проведення спеціальної операції на території України”, — йдеться у повідомленні.

За словами чеченських опозиціонерів такі дії мають дві мети. По-перше, поповнити “людський ресурс” у війську. По-друге, придушити будь-які протести в самій Чечні.