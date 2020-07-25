Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Коронавірусом заразився гравець “Опави”. Через це вся команда пішла на карантин.
“Ми робили все можливе, щоб змагання були проведені за спортивним принципом. На жаль, через карантин в “Опаві” ми можемо завершити сезон в терміни, встановлені самими клубами”, – заявив глава Асоціації футбольних ліг Чехії (LFA) Душан Свобода.
Вперше футбольну лігу в Чехії перервали в середині березня і відновили в кінці травня.
Чемпіоном стала “Славія”.
- Раніше повідомлялося, що новим головним тренером футбольного клубу “Динамо” став відомий румунський фахівець Мірча Луческу.