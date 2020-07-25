У Чехії достроково завершили першу футбольну лігу через зараження коронавірусом гравця однієї з команд.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Коронавірусом заразився гравець “Опави”. Через це вся команда пішла на карантин.

“Ми робили все можливе, щоб змагання були проведені за спортивним принципом. На жаль, через карантин в “Опаві” ми можемо завершити сезон в терміни, встановлені самими клубами”, – заявив глава Асоціації футбольних ліг Чехії (LFA) Душан Свобода.

Вперше футбольну лігу в Чехії перервали в середині березня і відновили в кінці травня.

Чемпіоном стала “Славія”.