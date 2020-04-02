Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек заплатив штраф за те, що зняв медичну маску під час відеоконференції в залі, де також перебували інші люди.

Про це повідомляє чеське новинне видання Novinky.cz.

Інцидент стався в середу, під час засідання Центрального кризового штабу з питань протидії спалаху коронавірусу.

У своєму Twitter очільник МВС визнав помилку і повідомив, що перерахує передбачений за порушення штраф на рахунок однієї з лікарень.

“Сьогодні в Twitter з’явилася фотографія з відеоконференції, де у мене немає маски. Я не збираюся виправдовуватися, це була помилка. Правила поширюються на всіх. Я відправив 10 тис. крон (близько 400 доларів США, – ред.) на рахунок лікарні Motol” – написав Гамачек.

Він також опублікував фото, на якому видно, що маски немає не тільки у нього.

Під час відеоконференції без маски сиділа також міністр праці Яна Малачова та її чоловік, заступник міністра закордонних справ Алеш Хмелар.

У коментарі журналістам Малачова повідомила, що її сім’я в якості штрафу перерахує 20 тисяч крон організації Life 90, яка допомагає літнім людям.

Саме 10 тисяч крон складає максимальний штраф у Чехії за порушення карантинних заходів, зокрема за відсутність маски при відвідуванні громадських місць.

Як повідомляє видання Ceske Noviny, уряд Чехії хоче продовжити надзвичайний стан у зв’язку з пандемією коронавірусу ще на 30 днів, до 11 травня. Дане питання якраз розглядалося на засіданні Центрального кризового штабу.

Палата депутатів (нижня палата парламенту Чехії) повинна ухвалити рішення про продовження надзвичайного стану наступного тижня, а також проголосувати за інші пропозиції щодо протидії коронавірусу.