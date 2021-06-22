Чоловік ромської національності помер у чеському місті Тепліце невдовзі після затримання поліціянтами. Ромська спільнота висловлює недовіру до результатів розтину, що пов'язали смерть чоловіка з наркотиками.

Про це повідомляють пресслужба поліції Чехії та чеські видання ČT24, iDNES.cz та Romea.

Смерть рома

Інцидент стався в суботу. Близько 15:00 поліціянти прибули на одну з вулиць міста після звернення про те, що двоє чоловіків пошкоджують іномарки.

У соцмережах поширилося відео, що показує, як поліція затримувала одного з них. Чоловік лежав на підлозі та кричав, поліція застосовувала до нього силу. Один з поліціянтів коліном притискав шию затриманого до підлоги.

На місце було викликано “швидку”. Затриманий чоловік знепритомнів дорогою до лікарні, після чого помер.

Версія поліції

Поліція стверджує, що патруль, який прибув на місце, виявив чоловіка, який лежав без сорочки та мав тілесні ушкодження. Крім того, в поліції кажуть, що чоловік поводився агресивно.

“Коли до нього підійшли поліціянти, він став агресивним, напав на них і завдав їм подряпин, вкусив колегу. Поліції довелося застосувати до агресивного чолвіка заходи примусу і викликати “швидку”, — йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням правоохоронців, попередньою причиною смерті було названо передозування наркотиками. Далі було призначено розтин для з’ясування точної причини смерті. Про його результати сповістили 21 червня.

“Судово-медична експертиза загиблого виключила зв’язок з операцією, яка відбулася перед затриманням підозрюваного. Згідно з попереднім протоколом, чоловік міг перебувати під впливом речовини з сімейства амфетамінів, а розтин виявив патологічні зміни в коронарних артеріях”, — йдеться в заяві поліції.

Крім цього, поліціянти показали відео, що було зроблено напередодні смерті чоловіка. На ньому можна побачити, як чоловік лежить на підлозі, підводиться і йде лупцювати припарковані автомобілі.

Zde můžete vidět, co předcházelo zákroku policie, která přijela na oznámení občanů. pic.twitter.com/lU7wcTVftx — Policie ČR (@PolicieCZ) June 21, 2021

Реакція ромської спільноти

Ромська спільнота порівнює цей інцидент зі смертю темношкірого чоловіка Джорджа Флойда в США, яка спричинила акції протесту проти поліційної агресії по всьому світу.

До місця затримання чоловіка приносять свічки та квіти. З’явився і напис “Romani Lives Matter” аналогічний до гасла “Black Lives Matter”.

Ромська некомерційна організація Romea наголошує, що спільнота не довіряє версії поліції.

“Якщо я не помиляюся, перший розтин у справі Джорджа Флойда дав такий самий результат, як в цьому випадку. Поліційна влада виключила вину ще до розтину трупа. Поки у нас є інформація тільки від поліції, і, оскільки я бачу реакцію ромів в соціальних мережах, вони не довіряють поліції”, — зазначив у коментарі журналістам представник організації Зденек Рішаві.

Спільнота зазначає, що готова влаштовувати демонстрації.

“Якщо ми виявимо будь-які порушення з боку поліції щодо наркомана з-поміж ромів, то нам потрібно вийти на вулиці і провести мирну демонстрацію”, — сказав Еміль Ворач, директор ромської організації Khamoro.

Поліція незгодна, що ситуації з загиблим ромом і Флойдом мають щось спільне. Пресслужба називає загиблого рецидивістом і акцентує: “Ніякого “чеського Флойда”.