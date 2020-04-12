У Чехії в невеликому містечку Лазне-Богданеч маски змусили носити навіть нудистів.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Місцеві жителі поскаржилися поліції на нудистів, які відпочивали на пляжі без масок. Поліцейські відправилися за викликом і винесли порушникам усне попередження,

“Багато людей, що засмагали, збиралися великими групами, а деякі не носили маски”, – сказано в повідомленні поліції.

На наступний день поліцейські знову провели рейд на озерах і на цей раз виявили, що любителі оголеного відпочинку вже не збираються великими групами. Втім, половині з 150 громадян все ж довелося нагадати про необхідність носити маску.

Фото: PČR

“Громадянам дозволяється перебувати без одягу в певних місцях, але вони все одно повинні прикривати роти і збиратися тільки в відповідних кількостях”, – відзначили в поліції.