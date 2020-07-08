Біля населеного пункту Пернинк (Карловарський край, Чехія) лоб в лоб зіткнулися два потяги, в результаті чого постраждали 30 осіб, ще двоє загинули.

Про це повідомляє чеське видання CT24.

Потяги зіткнулися на лінії між Пернинком і Новим Гамром в районі Карлових Вар.

Один з поїздів прямував в Карлові Вари з німецького Йохангеоргенштадта. Другий поїзд їхав по тій же лінії в зворотному напрямку.

Поїзд з Німеччини повинен був очікувати на станції в Пернинк, але чомусь не зробив цього, а відправився далі, що призвело до зіткнення. Воно відбулося приблизно в кілометрі від зазначеної станції. Так як рішення приймав машиніст, поліція його затримала.

В результаті лобового зіткнення близько 30 осіб отримали поранення. У деяких пасажирів поїздів тепер серйозні травми. Що стосується інформації про загиблих, то вона різниться, але в більшості чеських ЗМІ повідомляють про двох померлих, в деяких – про трьох.

Пасажири поїзда – в основному туристи. Також були пасажири, котрі поверталися з роботи і діти.

Представник об’єднаного корпусу рятувальників і пожежників Мартін Касал підтвердив інформацію про двох загиблих.

На місце події відправили вертольоти швидкої допомоги.

Посольство України в Чехії з’ясовує, чи були серед постраждалих українці.

Рятувальники на місці вже забрали потяги з залізничної колії, щоб не перешкоджати руху інших.