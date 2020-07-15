Про це повідомляє чеське видання Ceske noviny.

Аварія сталася недалеко від станції Ческі-Брод, розташованої на схід від Праги.

За даними видання, загинув машиніст пасажирського поїзда, що прямував з Праги в Речани-над-Лабем.

Фото: lidovky.cz

Зазначається, що пасажирський поїзд в’їхав у вантажний потяг, який стояв.

Внаслідок інциденту чотири людини перебувають у важкому стані, 31 пасажир отримав травми легкого ступеня тяжкості. Всі вони доставлені у найближчі лікарні.

Причини події встановлюються.

  • Нагадаємо, 8 липня біля населеного пункту Пернинк (Карловарський край, Чехія) лоб в лоб зіткнулися два потяги, в результаті чого постраждали 30 осіб, ще двоє загинули.