У Чехії в ніч на 15 липня сталося зіткнення вантажного і пасажирського поїзда, внаслідок чого загинула одна людина та щонайменше 35 постраждали.

Про це повідомляє чеське видання Ceske noviny.

Аварія сталася недалеко від станції Ческі-Брод, розташованої на схід від Праги.

За даними видання, загинув машиніст пасажирського поїзда, що прямував з Праги в Речани-над-Лабем.

Зазначається, що пасажирський поїзд в’їхав у вантажний потяг, який стояв.

Внаслідок інциденту чотири людини перебувають у важкому стані, 31 пасажир отримав травми легкого ступеня тяжкості. Всі вони доставлені у найближчі лікарні.

Причини події встановлюються.