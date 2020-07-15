Про це повідомляє чеське видання Ceske noviny.
Аварія сталася недалеко від станції Ческі-Брод, розташованої на схід від Праги.
За даними видання, загинув машиніст пасажирського поїзда, що прямував з Праги в Речани-над-Лабем.
Зазначається, що пасажирський поїзд в’їхав у вантажний потяг, який стояв.
Внаслідок інциденту чотири людини перебувають у важкому стані, 31 пасажир отримав травми легкого ступеня тяжкості. Всі вони доставлені у найближчі лікарні.
Причини події встановлюються.
@ZZS_SCK @zzshmp @CCK_Tweetuje @HZS_ScK @HasiciPraha @PolicieCZ a vrtulníky Policie ČR a @ArmadaTweetuje . Ti všichni pomáhali řešit následky srážky vlaků u Českého Brodu. 35 zraněných, 1 mrtvý. https://t.co/23MwNw1D3T pic.twitter.com/WEKauvNuLY
— Týdeník Policie (@TydenikPolicie) July 15, 2020
- Нагадаємо, 8 липня біля населеного пункту Пернинк (Карловарський край, Чехія) лоб в лоб зіткнулися два потяги, в результаті чого постраждали 30 осіб, ще двоє загинули.