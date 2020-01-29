У Чехії група програмістів безкоштовно і за одні вихідні зробила сайт, на розробку якого уряд планував витратити близько 16 мільйонів євро. Після цього звільнили міністра.

Про це повідомляє чеське видання novinky.cz.

Відзначається, що розробники зробили сайт державного сервісу в знак протесту проти “марнотратства” міністерства транспорту. На думку фахівців, держава уклала завищений контракт.

Уточнюється, що на сервіс з продажу електронних дозволів на проїзд по платних трасах країни було виділено 400 мільйонів чеських крон (близько 16 мільйонів євро). Робота повинна була бути виконана за чотири роки.

В той же час таке замовлення викликало обурення в місцевому IT-співтоваристві. Тендер був названий абсурдним власником IT-компанії Томашом Вондрачек. Він запропонував програмістам створити аналог сервісу, а потім передати його уряду в якості подарунка і прикладу того, як витрачаються бюджетні гроші.

“Нами керувало бажання протистояти системі завищення цін на держконтракти, де відбувається зловживання некомпетентністю клієнтів. А наші гроші в підсумку просто вилітають в трубу”, – сказав Вондрачек.

На заклик допомогти в інтернеті відгукнулися більше 300 програмістів. На вихідні в офісі зібралося 60 осіб, щоб приступити до роботи і вже в неділю ввечері платформа була готова.

Сайт запрацював в тестовому режимі вже в понеділок. В той же час уряд Чехії спочатку пропонував оплатити допомогу, але потім прийняв сайт в подарунок.

Прем’єр-міністр Чехії підкреслив, що міністерство проведе відкритий конкурс, а сума контракту буде в рази менше від початкових 400 мільйонів крон.

Також повідомляється, що міністр транспорту Володимир Кремлік був відправлений у відставку.