Про це повідомляє чеське видання novinky.cz.
Відзначається, що розробники зробили сайт державного сервісу в знак протесту проти “марнотратства” міністерства транспорту. На думку фахівців, держава уклала завищений контракт.
Уточнюється, що на сервіс з продажу електронних дозволів на проїзд по платних трасах країни було виділено 400 мільйонів чеських крон (близько 16 мільйонів євро). Робота повинна була бути виконана за чотири роки.
В той же час таке замовлення викликало обурення в місцевому IT-співтоваристві. Тендер був названий абсурдним власником IT-компанії Томашом Вондрачек. Він запропонував програмістам створити аналог сервісу, а потім передати його уряду в якості подарунка і прикладу того, як витрачаються бюджетні гроші.
“Нами керувало бажання протистояти системі завищення цін на держконтракти, де відбувається зловживання некомпетентністю клієнтів. А наші гроші в підсумку просто вилітають в трубу”, – сказав Вондрачек.
На заклик допомогти в інтернеті відгукнулися більше 300 програмістів. На вихідні в офісі зібралося 60 осіб, щоб приступити до роботи і вже в неділю ввечері платформа була готова.
Сайт запрацював в тестовому режимі вже в понеділок. В той же час уряд Чехії спочатку пропонував оплатити допомогу, але потім прийняв сайт в подарунок.
Прем’єр-міністр Чехії підкреслив, що міністерство проведе відкритий конкурс, а сума контракту буде в рази менше від початкових 400 мільйонів крон.
Також повідомляється, що міністр транспорту Володимир Кремлік був відправлений у відставку.
- Президент Чехії Мілош Земан заявив, що думає про скасування візиту до Москви (Російська Федерація), куди його запросили з нагоди 75-річчя з Дня перемоги над нацизмом у Європі.