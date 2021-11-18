У Чехії з наступного тижня влада запроваджує нові протиепідемічні обмеження.

Про це повідомила пресслужба уряду Чехії.

З понеділка, 22 листопада в країні посилять чинні протиепідемічні заходи через зростання випадків захворювання на COVID-19.

Посилення обмежень стосується правил роботи магазинів та відвідування масових заходів. Відвідування ресторанів, перукарень, готелів, музеїв, замків, культурних чи спортивних заходів буде можливо лише за умови надання сертифікату про вакцинацію або довідки про одужання, або негативного ПЛР-тесту, або негативного тесту на антиген.

Виняток стосуватиметься лише дітей віком до 12 років.

Особи віком до 18 років, люди, які не можуть бути вакциновані за станом здоров’я, а також не вакциновані повністю зможуть відвідувати ці заклади або заходи лише за умови надання негативного ПЛР-тесту.

Представники підприємств, що підпали під обмеження, будуть зобов’язані перевіряти сертифікати перед входом до будівлі або перед початком надання послуги.

Також ці вимоги стосуватимуться відвідування медичних закладів, тюрем та слідчих ізоляторів.

Додатково уряд рекомендує за можливості працювати з дому, а роботодавцям – створити відповідні умови для своїх працівників.