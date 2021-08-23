Сьогодні зранку у Черкаській області дорогою до Києва поліція зупинила автобуси із ветеранами "Азову" та інших підрозділів, які їхали на підняття прапора за участю президента Володимира Зеленського.

Про це у коментарі #Буквам розповів керівник “Нацкорпусу” в Чернігівській області Олександр Тарнавський.

“Ветерани Азову та інших підрозділів їхали до відкриття “серця України”, де на урочистих заходах був президент. Хотіли поставити йому запитання, що цікавлять ветеранську спільноту. Але наш президент не любить незручних питань, тому дорогою хлопців зупинила поліція. Коли ветерани почали імпровізований мітинг в оточенні поліціянтів, останні розбили апаратуру, побили хлопців, деяких затримали і повезли в автозаках в невідомому напрямку”, – заявив Тарнавський.

За його словами, ветеранів було кілька десятків, а от поліціянтів у рази більше.

ОНОВЛЕНО о 10:55:

За словами Дмитра Кухарчука, який є керівником “Нацкорпусу” в Черкаській області, затриманих хлопців привезли у Звенигородський райвідділ поліції.

У коментарі #Буквам Дмитро Кухарчук зазначив, що поліціянтів було кілька сотень проти близько 30 ветеранів. “Били кийками, ногами, бризкали газом. Затримали шістьох хлопців”, – сказав Кухарчук.

У пресслужбі поліції Черкаської області повідомили, що близько 30 чоловік, намагалася зірвати захід за участю президента Зеленського.

“Шість осіб, які грубо порушували громадський порядок й чинили хуліганські дії, затримали. Правоохоронці склали адміністративні матеріали за статтями 173 (Хуліганство) та 185-1 (Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій) КУпАП”, – йдеться у повідомленні поліції.