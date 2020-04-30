Про це повідомляє прес-служба Черкаської міської ради в Facebook.
Уточнюється, що дозволено відновити роботу тільки тим закладам, які будуть дотримуватися протиепідемічних норм.
Уже з суботи, 1 травня, в місті зможуть відкритися:
– магазини непродовольчих товарів, інструментів;
– майстерні по ремонту одягу, взуття, встановлення вікон і дверей;
– ринки та ярмарки, квіткові магазини;
– літні майданчики ресторанів;
– об’єкти спортивної інфраструктури для тренувань.
Водночас мешканцям міста також буде дозволено відвідувати сквери і парки.
- Напередодні Кабінет Міністрів на засіданні ухвалив рішення про відновлення роботи деяких продовольчих ринків, але працювати вони зможуть з дотриманням певних умов.
- Нардеп від “Євросолідарності” Олег Синютка висловив думку, що уряд має намір дозволити роботу ринків на карантині через побоювання щодо ймовірних бунтів.