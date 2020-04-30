У Черкасах оголосили про намір відкрити магазини, перукарні і літні майданчики ресторанів вже з 1 травня.

Про це повідомляє прес-служба Черкаської міської ради в Facebook.

Уточнюється, що дозволено відновити роботу тільки тим закладам, які будуть дотримуватися протиепідемічних норм.

Уже з суботи, 1 травня, в місті зможуть відкритися:

– магазини непродовольчих товарів, інструментів;

– майстерні по ремонту одягу, взуття, встановлення вікон і дверей;

– ринки та ярмарки, квіткові магазини;

– літні майданчики ресторанів;

– об’єкти спортивної інфраструктури для тренувань.

Водночас мешканцям міста також буде дозволено відвідувати сквери і парки.