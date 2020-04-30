Про це повідомляє прес-служба Черкаської міської ради в Facebook.

Уточнюється, що дозволено відновити роботу тільки тим закладам, які будуть дотримуватися протиепідемічних норм.

Уже з суботи, 1 травня, в місті зможуть відкритися:

– магазини непродовольчих товарів, інструментів;

– майстерні по ремонту одягу, взуття, встановлення вікон і дверей;

– ринки та ярмарки, квіткові магазини;

– літні майданчики ресторанів;

– об’єкти спортивної інфраструктури для тренувань.

Водночас  мешканцям міста також буде дозволено відвідувати сквери і парки.

Фото: Facebook/Черкаська міська рада

  • Напередодні Кабінет Міністрів на засіданні ухвалив рішення про відновлення роботи деяких продовольчих ринків, але працювати вони зможуть з дотриманням певних умов.
  • Нардеп від “Євросолідарності” Олег Синютка висловив думку, що уряд має намір дозволити роботу ринків на карантині через побоювання щодо ймовірних бунтів.