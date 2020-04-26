Сьогодні, 26 квітня, в Черкасах померли відразу три пацієнта з коронавірусом.

Про це повідомив голова Черкаської ОДА Роман Боднар в Facebook.

64-річного жителя міста Черкаси після перенесеного інсульту госпіталізували 23 квітня в міську інфекційну лікарню із пневмонією та підозрою на Covid-19. 24-го квітня у пацієнта підтвердили коронавірус. Чоловік мав складну серцево-судинну та судинно-мозкову супровідну патологію.

61-річний житель Черкас був переведений в Черкаську обласну лікарню із Третьої міської 25 квітня. Він також мав складну гастро-ентерологічну патологію. Помер у лікарні.

81-річний чоловік був госпіталізований 22 квітня в Черкаську обласну лікарню після інсульту. Житель Черкас помер сьогодні у лікарні.

За добу обласний лабораторний центр провів 415 ПЛР-досліджень. Вісім із них виявилися позитивними на Covid-19: Черкаси — шість; Черкаський район — один; Сміла — один.