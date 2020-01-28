У Черкаській області двоє чоловіків накинулися на чергову по переїзду та побили її.

Про це повідомляє прес-служба “Укразалізниці”.

Інцидент стався цієї ночі на перегоні Цвіткове — Володимирівка.

Залізничниця з травмами голови потрапила до лікарні. Про випадок поінформовано правоохоронні органи, зареєстровано кримінальне провадження.

“На жаль, такі випадки непоодинокі. Найчастіше під час виконання службових обов’язків від агресивних дій громадян страждають провідники, працівники вокзалів, чергові по переїздах. Минулого року зафіксовано 23 випадки нападів на залізничників”, – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що 20 січня четверо пасажирів побили провідника поїзда Київ-Івано-Франківськ через зауваження про те, що курити в тамбурі заборонено.

У Харкові водій тролейбуса завдав тілесні ушкодження двом пасажирам.