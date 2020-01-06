У Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області п'яний водій збив двох дітей, в результаті чого одна дитина загинула.

Про це повідомляє поліція Черкаської області.

Відзначається, що друга потерпіла дитина госпіталізована в лікарню. Інцидент стався 5 січня в Корсунь-Шевченківському районі.

Правоохоронці повідомляють, що водій автомобіля ВАЗ знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

Фото: Нацполіція

За фактом скоєння ДТП поліція відкрила кримінальне провадження, а згодом затримала підозрюваного.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до восьми років ув’язнення.