Про це повідомляє поліція Черкаської області.
Відзначається, що друга потерпіла дитина госпіталізована в лікарню. Інцидент стався 5 січня в Корсунь-Шевченківському районі.
Правоохоронці повідомляють, що водій автомобіля ВАЗ знаходився в стані алкогольного сп’яніння.
Фото: Нацполіція
За фактом скоєння ДТП поліція відкрила кримінальне провадження, а згодом затримала підозрюваного.
Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до восьми років ув’язнення.
- У грудні 2019 року оперуповноважений Управління СБУ в Хмельницькій області скоїв наїзд на двох пішоходів, в результаті чого вони загинули.