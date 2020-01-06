Про це повідомляє поліція Черкаської області.

Відзначається, що друга потерпіла дитина госпіталізована в лікарню. Інцидент стався 5 січня в Корсунь-Шевченківському районі.

Правоохоронці повідомляють, що водій автомобіля ВАЗ знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

Фото: Нацполіція

За фактом скоєння ДТП поліція відкрила кримінальне провадження, а згодом затримала підозрюваного.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до восьми років ув’язнення.

  • У грудні 2019 року оперуповноважений Управління СБУ в Хмельницькій області скоїв наїзд на двох пішоходів, в результаті чого вони загинули.