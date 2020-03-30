Про це повідомляється на сайті ДБР.
За попередньою інформацією, 28 березня 2020 року біля 17:40 у с. Заячківка, Христинівського району Черкаської області поліцейський за кермом автомобіля Daewoo під час руху на заокругленій ділянці вулиці не впорався з керуванням та допустив виїзд на узбіччя і протаранив дерево.
В результаті зіткнення сталося загоряння авто з його фактичним знищенням. В результаті ДТП один з пасажирів від отриманих травм загинув на місці події, інша пасажирка і водій з тілесними ушкодженнями доставлені в лікарню.
Водій автомобіля знаходився в стані алкогольного сп’яніння.
На місці події слідчі ГБР провели першочергові слідчі дії. Зараз готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Черкаської області. Оперативний супровід – Черкаське управління ДВБ Нацполіціі.
У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
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