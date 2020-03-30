Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру водієві роти конвойної служби Головного управління Нацполіціі в Черкаській області. Поліцейський підозрюється в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляється на сайті ДБР.

За попередньою інформацією, 28 березня 2020 року біля 17:40 у с. Заячківка, Христинівського району Черкаської області поліцейський за кермом автомобіля Daewoo під час руху на заокругленій ділянці вулиці не впорався з керуванням та допустив виїзд на узбіччя і протаранив дерево.

В результаті зіткнення сталося загоряння авто з його фактичним знищенням. В результаті ДТП один з пасажирів від отриманих травм загинув на місці події, інша пасажирка і водій з тілесними ушкодженнями доставлені в лікарню.

Водій автомобіля знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

На місці події слідчі ГБР провели першочергові слідчі дії. Зараз готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

<noscript><iframe title="Смертельне ДТП із згорілим авто на Черкащині - ДБР повідомило про підозру поліцейському" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/K_6AiTeeYZ8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Черкаської області. Оперативний супровід – Черкаське управління ДВБ Нацполіціі.

У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.