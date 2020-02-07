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У Чернігові всі школи закривають на карантин

З понеділка, 10 лютого, всі школи Чернігова закриваються на карантин.

П’ятниця, 7 лютого 2020, 15:28

Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської ради.

Уточнюється, що чернігівські школи будуть зачиені на карантин до 16 лютого в зв’язку з поширенням ГРВІ та грипу.

Станом на 7 лютого загальна кількість відсутніх через хворобу в міських школах склала 4290 дітей. Це 19,9% від загальної кількості учнів.

“З понеділка, 10 лютого, у всіх закладах загальної середньої освіти Чернігова оголошені додаткові канікули до кінця тижня. Рішення про обмежувальні заходи прийнято для запобігання масового поширення захворювання учнів на ГРВІ”, – сказано в повідомленні.

Також відомо, що з 5 лютого в місті вже було оголошено карантин у 12 школах.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.

  • Станом на ранок 5 лютого кількість осіб, заражених коронавірусом з Китаю 2019 nCov зросла до 24 тисяч 503 осіб. За добу через ускладнення захворювання померли 65 людей.
  • Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю. 24 тысяч 503 человек. За сутки из-за осложнений заболевания умерли 65 человек.
Теги: вірус, школи, грипп, карантин, Чернигов

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