У Чернігові всі школи закривають на карантин

Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської ради.

Уточнюється, що чернігівські школи будуть зачиені на карантин до 16 лютого в зв’язку з поширенням ГРВІ та грипу.

Станом на 7 лютого загальна кількість відсутніх через хворобу в міських школах склала 4290 дітей. Це 19,9% від загальної кількості учнів.

“З понеділка, 10 лютого, у всіх закладах загальної середньої освіти Чернігова оголошені додаткові канікули до кінця тижня. Рішення про обмежувальні заходи прийнято для запобігання масового поширення захворювання учнів на ГРВІ”, – сказано в повідомленні.

Також відомо, що з 5 лютого в місті вже було оголошено карантин у 12 школах.