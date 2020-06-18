У Чернігові поліція затримала більше десяти чоловік, які закидали яйцями автомобіль народного депутата.

Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області.

“Сьогодні вранці під час візиту до Чернігова депутата Верховної Ради України група радикально налаштованих молодих людей намагалася перекрити рух транспорту нардепа і закидала яйцями його автомобіль. Правоохоронці вже затримали близько десятка учасників бійки і доставили їх в Чернігівський відділ поліції для дачі показань. Зараз йде процес затримання інших активних учасників”, – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що під час бійки з поліцією молодими людьми був розпорошений аерозоль дратівної дії. Один поліцейський отримав тілесні ушкодження.

Водночас, за інформацією “Суспільного”, яйцями закидали машину народного депутата від фракції “Опозиційної платформи – За життя” Вадима Рабіновича, який покладав квіти до вічного вогню в Чернігові на Болдиній горі. Відзначається, що закидали машину яйцями активісти чернігівського відділення “Національного корпусу”. За словами представника партії Олександра Тарнавського, конфлікт виник через паркування автомобіля Рабіновича в пішохідній зоні. “Особисто бачили Рабіновича за кермом, у мене є відеофіксація. І поліція, замість того щоб зупинити автомобілі, які рухалися по зеленій зоні історичного місця, вони нас розсунули і дали поїхати їм по своїх справах”, – розповів він.