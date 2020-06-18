Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області.
“Сьогодні вранці під час візиту до Чернігова депутата Верховної Ради України група радикально налаштованих молодих людей намагалася перекрити рух транспорту нардепа і закидала яйцями його автомобіль. Правоохоронці вже затримали близько десятка учасників бійки і доставили їх в Чернігівський відділ поліції для дачі показань. Зараз йде процес затримання інших активних учасників”, – йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що під час бійки з поліцією молодими людьми був розпорошений аерозоль дратівної дії. Один поліцейський отримав тілесні ушкодження.
Водночас, за інформацією “Суспільного”, яйцями закидали машину народного депутата від фракції “Опозиційної платформи – За життя” Вадима Рабіновича, який покладав квіти до вічного вогню в Чернігові на Болдиній горі.
Відзначається, що закидали машину яйцями активісти чернігівського відділення “Національного корпусу”. За словами представника партії Олександра Тарнавського, конфлікт виник через паркування автомобіля Рабіновича в пішохідній зоні.
“Особисто бачили Рабіновича за кермом, у мене є відеофіксація. І поліція, замість того щоб зупинити автомобілі, які рухалися по зеленій зоні історичного місця, вони нас розсунули і дали поїхати їм по своїх справах”, – розповів він.
- Нагадаємо, що співголова партії “Опозиційна платформа – За життя” Вадим Рабінович назвав свій візит до Москви разом з кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком і переговори з депутатами Держдуми РФ “встановленням миру”.