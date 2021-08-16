В Чернігові з’явилися графіті «Зеля х***о». Їх замалювали за години

Про це повідомив у Facebook керівник чернігівського штабу “Нацкорпусу” Олександр Тарнавський.
Тарнавський опублікував фото, на яких можна побачити численні графіті із написами “Зеля х***о” та “Свободу Сергію Величко”.
Написи відсилають до затримання ветерана АТО та автора кричалки “Путін х…ло” та президента Володимира Зеленського, якого “Національний корпус” звинувачує у політичному тиску на ветеранів.
За словами Тарнавського, написи було дуже швидко замальовано фарбою.
“Декілька днів тому в Чернігові з’явилось більше сотні таких написів. Вже за декілька годин більшість були замальовані. Чому такої оперативності нема з замальовуванням наркореклами?”, — прокоментував він.
Тарнавський жартома додав: “Раптом у когось засраний вандалами паркан біля будинку — ловіть лайфхак. Просто намалюйте один з цих трафаретів. До наступного дня все буде пофарбовано, як на останньому фото”.
Нагадаємо, напередодні в Харківській області Служба безпеки України провела 15 обшуків у ветеранів АТО та представників “Національного корпусу”. Були затримані семеро осіб.
У СБУ стверджували, що начебто ліквідували “банду на Харківщині”, яка “займалася рекетом” і обкладала “даниною” місцевих бізнесменів.
Водночас лідер партії “Національний корпус” Андрій Білецький у коментарі #Буквам зазначив, що справа, у якій проводилися обшуки СБУ, начебто базується на заявах декількох бізнесменів, які пов’язані в Харкові з кримінальними кланами.
Білецький назвав обшуки повністю сфабрикованою історією, а також заявив про “політичний тиск на рух і ветеранів з боку Зеленського”.
Серед тих, у кого проводилися обшуки, був ветеран АТО Сергій Величко. 6 серпня в Шевченківському районному суді Києва обрали запобіжні заходи членам “Національного корпусу”, затриманим напередодні Службою безпеки України. Сергія Величка (Чілі) взяли під варту на 60 днів.
Того ж дня Служба безпеки України оприлюднила докази протиправної діяльності затриманих. У Нацкорпусі назвали відео СБУ зрежисованою медіаманіпуляцією.
- У суботу, 14 серпня, під Офісом президента відбулася акція протесту під назвою “Зупинимо капітуляцію!”. Організатори акції заявили, що чинна влада розпочала репресії проти активістів і “готується до масштабного зачищення проукраїнського громадсько-політичного поля перед здачею національних інтересів”. Під час акції відбувалися сутички активістів із силовиками.