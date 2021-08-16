ЗеПорушення

53

Всього порушень

13

Днів без порушень
21:23 В Чернігові з’явилися графіті «Зеля х***о». Їх замалювали за години
19:58 Вийшов трейлер десятого сезону «Американської історії жахів» з Маколеєм Калкіним, – відео
19:24 Джонні Депп поскаржився, що Голлівуд бойкотує його через звинувачення Ембер Герд
18:02 У США почали розслідування щодо Tesla: перевірять надійність системи автопілота
17:27 Меган Маркл запропонувала Кейт Міддлтон разом зняти фільм для Netflix
16:53 Справа Подільського мосту: з обшуками прийшли в департамент КМДА, до замовника і підрядника
16:26 Pornhub видалив гід музеями Лувру, Уффіці та Прадо
16:18 Побиття танцюриста Дорофеєвої: потерпілий вийшов з коми, у якій пробув 15 днів
15:51 Таліби відбирають зброю у мирного населення Кабула, – Reuters
14:59 У Києві поліціянт 4 роки не ходив на роботу, але отримував зарплатню
14:52 В Apple показали, як нова iOS 15 працює на iPhone 6S Plus, – відео
13:43 Завтра у Києві під будівлею МВС заплановано мітинг проти нападів на журналістів
12:55 «Щоб не допустити кровопролиття»: президент Афганістану пояснив рішення покинути країну
12:53 Суд у Ростові-на-Дону засудив до 12-18 років колонії чотирьох кримських татар
12:35 Бенксі створив 10 нових графіті у приморських містах Великої Британії, – фото, відео
12:23 ЗМІ: З літака, який вилетів із Кабула, випало двоє людей, – відео
11:33 В аеропорту Кабула загинули п’ятеро людей, – Reuters
11:10 Київ потрапив у двадцятку міст світу із найбруднішим повітрям
10:49 У МОН назвали фейком інформацію про скасування навчання з 1 вересня
09:57 В аеропорту Кабула американські солдати пострілами в повітря стримують паніку
09:19 В Україні за минулу добу зафіксовано 417 нових випадків COVID-19
07:59 Авіакомпанії стали облітати повітряний простір Афганістану
07:44 16 серпня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:13 Температура до +34°C та дощі на заході: якою буде погода 16 серпня
00:44 Україна евакуювала 30 своїх громадян з Афганістану

15 серпня

23:28 У Черкасах невідомий увірвався до будівлі СБУ і погрожував вибухом
22:59 Німеччина відправляє у Кабул літаки для евакуації своїх громадян
22:31 Телеведучий Остапчук похвалився дружбою із забороненим в Україні Кіркоровим
21:58 Телеканал «Україна» просить Google заблокувати їх же ПК за розповсюдження піратського контенту

В Чернігові з’явилися графіті «Зеля х***о». Їх замалювали за години

В Чернігові оперативно замалювали графіті із написами "Зеля х***о" та "Свободу Сергію Величко".

Понеділок, 16 серпня 2021, 21:23

Про це повідомив у Facebook керівник чернігівського штабу “Нацкорпусу” Олександр Тарнавський.

Тарнавський опублікував фото, на яких можна побачити численні графіті із написами “Зеля х***о” та “Свободу Сергію Величко”.

Написи відсилають до затримання ветерана АТО та автора кричалки “Путін х…ло” та президента Володимира Зеленського, якого “Національний корпус” звинувачує у політичному тиску на ветеранів.

Фото: Oleksandr Tarnavskyi / Facebook

За словами Тарнавського, написи було дуже швидко замальовано фарбою.

“Декілька днів тому в Чернігові з’явилось більше сотні таких написів. Вже за декілька годин більшість були замальовані. Чому такої оперативності нема з замальовуванням наркореклами?”, — прокоментував він.

Тарнавський жартома додав: “Раптом у когось засраний вандалами паркан біля будинку — ловіть лайфхак. Просто намалюйте один з цих трафаретів. До наступного дня все буде пофарбовано, як на останньому фото”.

Нагадаємо, напередодні в Харківській області Служба безпеки України провела 15 обшуків у ветеранів АТО та представників “Національного корпусу”. Були затримані семеро осіб.

У СБУ стверджували, що начебто ліквідували “банду на Харківщині”, яка “займалася рекетом” і обкладала “даниною” місцевих бізнесменів.

Водночас лідер партії “Національний корпус” Андрій Білецький у коментарі #Буквам зазначив, що справа, у якій проводилися обшуки СБУ, начебто базується на заявах декількох бізнесменів, які пов’язані в Харкові з кримінальними кланами.

Білецький назвав обшуки повністю сфабрикованою історією, а також заявив про “політичний тиск на рух і ветеранів з боку Зеленського”.

Серед тих, у кого проводилися обшуки, був ветеран АТО Сергій Величко. 6 серпня в Шевченківському районному суді Києва обрали запобіжні заходи членам “Національного корпусу”, затриманим напередодні Службою безпеки України. Сергія Величка (Чілі) взяли під варту на 60 днів.

Того ж дня Служба безпеки України оприлюднила докази протиправної діяльності затриманих. У Нацкорпусі назвали відео СБУ зрежисованою медіаманіпуляцією.

  • У суботу, 14 серпня, під Офісом президента відбулася акція протесту під назвою “Зупинимо капітуляцію!”. Організатори акції заявили, що чинна влада розпочала репресії проти активістів і “готується до масштабного зачищення проукраїнського громадсько-політичного поля перед здачею національних інтересів”. Під час акції відбувалися сутички активістів із силовиками.
Теги: Володимир Зеленський, графіті, Нацкорпус, Сергій Величко

Читати #Букви у Telegram і у Facebook