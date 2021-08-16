В Чернігові з’явилися графіті «Зеля х***о». Їх замалювали за години

В Чернігові оперативно замалювали графіті із написами "Зеля х***о" та "Свободу Сергію Величко".

Про це повідомив у Facebook керівник чернігівського штабу “Нацкорпусу” Олександр Тарнавський.

Тарнавський опублікував фото, на яких можна побачити численні графіті із написами “Зеля х***о” та “Свободу Сергію Величко”.

Написи відсилають до затримання ветерана АТО та автора кричалки “Путін х…ло” та президента Володимира Зеленського, якого “Національний корпус” звинувачує у політичному тиску на ветеранів.

За словами Тарнавського, написи було дуже швидко замальовано фарбою.

“Декілька днів тому в Чернігові з’явилось більше сотні таких написів. Вже за декілька годин більшість були замальовані. Чому такої оперативності нема з замальовуванням наркореклами?”, — прокоментував він.

Тарнавський жартома додав: “Раптом у когось засраний вандалами паркан біля будинку — ловіть лайфхак. Просто намалюйте один з цих трафаретів. До наступного дня все буде пофарбовано, як на останньому фото”.