У Чернігівській області 5 квітня від коронавірусної хвороби COVID-19 помер чоловік, який напередодні намагався втекти з лікарні.

Про це повідомили в обласній поліції.

Відзначається, що в ніч з 3 на 4 квітня з Борзнянської центральної районної лікарні намагався втекти чоловік, у якого було клінічно підтверджено COVID-19. Поліцейські і медики спільними зусиллями повернули пацієнта до лікувального закладу.

“З моменту залишення місця обсервації до повернення назад чоловік з іншими особами не контактував. Поліцейські і медики були екіпіровані усіма належними засобами індивідуального захисту. Сьогодні стало відомо, що чоловік помер від ускладнень хвороби”, – йдеться в повідомленні.

За даними на ранок неділі, 5 квітня, в Чернігівській області лабораторно підтверджено 7 випадків захворювання на коронавірус.

Село Комарівка Борзнянського району та місто Корюківка визнані вогнищами поширення інфекційного захворювання в області.