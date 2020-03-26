Про це повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко у Facebook.
За його словами, до Борзнянської районної лікарні було госпіталізовано чоловіка з ознаками вірусної пневмонії, експрес-тест показав позитивний результат на COVID-2019.
“Пацієнт поміщений в окремий бокс інфекційного відділення. Знаходиться під постійним наглядом лікарів, які діють відповідно до протоколів МОЗ”, – зазначив Прокопенко.
Глава ОДА підкреслив, що лікарня забезпечена необхідною кількістю засобів захисту лікарів та засобами для дезінфекції та наразі відпрацьовуються контакти хворого для відправки їх на 14-денну самоізоляцію.
“Для підтвердження або спростування діагнозу матеріали направлені на ПЛР-тестування в референс-лабораторії”, — додав він.
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