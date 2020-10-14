Житель Чернівців намагався накласти на себе руки через сімейні проблеми. Чоловік облив себе легкозаймистою речовиною та заявив про намір здійснити самопідпал.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Чернівецької області.

Інцидент стався на вулиці Кобзарській у Чернівцях. На місце події негайно вирушили інспектори роти ТОР Коломійчук Василь та Смоляк Юрій.

Чоловік тримав у руках каністру з легкозаймистою рідиною червоного кольору та повідомив, що хоче спалити себе живцем. Завдяки професійним та зваженим діям, патрульні зуміли відібрати у нього каністру переконати не скоювати самогубство.

Пізніше виявилося, що чоловік зважився на рішучий крок через сімейні негаразди. Медики вирішили помістити його на стаціонарне лікування.