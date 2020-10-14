Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Чернівецької області.
Інцидент стався на вулиці Кобзарській у Чернівцях. На місце події негайно вирушили інспектори роти ТОР Коломійчук Василь та Смоляк Юрій.
Чоловік тримав у руках каністру з легкозаймистою рідиною червоного кольору та повідомив, що хоче спалити себе живцем. Завдяки професійним та зваженим діям, патрульні зуміли відібрати у нього каністру переконати не скоювати самогубство.
Пізніше виявилося, що чоловік зважився на рішучий крок через сімейні негаразди. Медики вирішили помістити його на стаціонарне лікування.
- Раніше у Гусятині Тернопільської області чоловік намагався спалити себе в центрі зайнятості. За попередньою інформацією, чоловік прийшов у центр зайнятості із проханням нарахувати пенсію. Однак йому не вистачало кілька місяців до необхідного стажу роботи. Ця відповідь обурила відвідувача і він, вийшовши в коридор, облив себе бензином та підпалив.