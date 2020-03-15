Про це повідомляється на офіційному сайті Чернівецької обласної державної адмністрації.
“Сьогодні, 15 березня, до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні госпіталізовано ще одного чоловіка з підозрою на COVID-19”, – сказано в повідомленні.
Крім того, до обласної дитячої клінічної лікарні шпиталізовано маму з дитиною. Наразі відомо, що всі пацієнти раніше контактували з особами, які мають підозру на коронавірус.
Зараз їм надають відповідну медичну допомогу.
- Нагадаємо, Франція посилює карантинні заходи через коронавірус.
- Через карантин в Єгипті застрягли українські туристи.
- Прем’єр закликав українців утриматися від закордонних поїздок через коронавірус.