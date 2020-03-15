В Чернівецькій області повідомляють про ще одну підозру на захворювання коронавірусом.

Про це повідомляється на офіційному сайті Чернівецької обласної державної адмністрації.

“Сьогодні, 15 березня, до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні госпіталізовано ще одного чоловіка з підозрою на COVID-19”, – сказано в повідомленні.

Крім того, до обласної дитячої клінічної лікарні шпиталізовано маму з дитиною. Наразі відомо, що всі пацієнти раніше контактували з особами, які мають підозру на коронавірус.

Зараз їм надають відповідну медичну допомогу.