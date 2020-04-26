Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Пожежі відбуваються в наступних лісництвах: Луб’янському, Паришівському, Дитятківському та Денисовицькому.
Для облаштування протипожежних розривів працює важка інженерна техніка ДСНС і додатково п’ять шляхопрокладачів Збройних сил України.
25 квітня вертольоти здійснили 57 скидів – 114 тонн води. З початку робіт здійснено 2230 скидів – 5 тис. 130 т води.
- В Чорнобильській зоні, де вирують пожежі, зі згарища врятували лоша червонокнижного коня Пржевальського.
- Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков раніше розповів про умисні підпали в Чорнобильській зоні відчуження.
- Як повідомили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження, сума збитків від пожежі, за попередніми даними, сягає десятків мільйонів гривень.