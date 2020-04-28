У Чорнобильській зоні відчуження локалізували два останніх осередки пожежі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що рятувальникам вдалося локалізувати осередки поблизу сіл Крива Гора та Рудьки – Буряківка.

“Таким чином, лісову пожежу на території Зони відчуження локалізовано”, – заявили у ДСНС

Наразі триває гасіння окремих осередків торф’яників у Дитятківському, Паришівському та Луб’янському лісництвах. Їх ліквідацію здійснюватимуть лісогосподарські підприємства Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

У ДСНС також повідомили, що радіаційний фон у Києві та області зафіксовано в межах природніх фонових значень.

Нагадаємо, що вдень 4 квітня ДСНС отримала сигнал про те, що в зоні відчуження в районі Чорнобильської АЕС поблизу села Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.