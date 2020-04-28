Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Зазначається, що рятувальникам вдалося локалізувати осередки поблизу сіл Крива Гора та Рудьки – Буряківка.
“Таким чином, лісову пожежу на території Зони відчуження локалізовано”, – заявили у ДСНС
Наразі триває гасіння окремих осередків торф’яників у Дитятківському, Паришівському та Луб’янському лісництвах. Їх ліквідацію здійснюватимуть лісогосподарські підприємства Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ).
У ДСНС також повідомили, що радіаційний фон у Києві та області зафіксовано в межах природніх фонових значень.
Нагадаємо, що вдень 4 квітня ДСНС отримала сигнал про те, що в зоні відчуження в районі Чорнобильської АЕС поблизу села Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.
- 13 квітня в Чорнобильській зоні, де тривала ліквідація лісової пожежі, пішов довгоочікуваний дощ.
- Станом на 07:00 14 квітня в зоні відчуження не було відкритого вогню, спостерігалося незначне тління лісової підстилки окремими вогнищами.
- До обіду вівторка в Чорнобильській зоні відчуження було виявлено два нових джерела загоряння.
- Станом на 7:15 15 квітня пожежа в зоні Чорнобиля не активна. Наразі там тліють пеньки і деревина. Осередки тління продовжують гасити.