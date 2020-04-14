Станом на 07:00 14 квітня в зоні відчуження немає відкритого вогню, спостерігається незначне тління лісової підстилки окремими вогнищами.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інженерною технікою створено близько 110 км мінералізованих смуг.

Протягом 13 квітня пожежна авіація (3 літаки, 3 гелікоптери) скинула на осередки горіння 538 тонн води – це 227 скидів.

Всього до гасіння пожежі в зоні відчуження залучено 415 осіб та 98 одиниць техніки.

Радіаційний фон по Києву та Київській області в межах норми і не перевищує природних фонових значень (Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимій тлі 0,05 мР/год).

4 квітня вдень ДСНС отримала сигнал про те, що в зоні відчуження і обов’язкового відселення Чорнобильської АЕС поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва сталася верховалісова пожежа на площі 20 га.

Рятувальники заявили, що труднощі гасіння складаються в підвищеному радіаційному фоні на окремих ділянках.

Станом на 7 квітня, за даними Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж, вогонь пройшов близько 35 га землі. Уточнити цифру зараз складно через сильне задимлення.