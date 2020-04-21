Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
“Станом на 7 годину 20 квітня в Зоні відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога в гасінні пожеж на території Корогодського, Луб’янського, Парішевского, Дитятковського і Денисовецкого лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 вогнищ (с. Рассоха, с. Крива Гора і с. Рудьки – с. Буряківка) тління пнів, залишків деревини та одного торфовища в осередках, пройдених вогнем”, – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що в Чорнобильській зоні залучено 1 343 рятувальника та 299 одиниць техніки, серед якої три пожежних вертольоти.
У свою чергу в Житомирській області триває локалізація вогнищ тління в Словечанському лісовому господарстві і Виступовицькому лісництві. Там до гасіння залучено 157 одиниць техніки і 1077 рятувальників.
- 16 квітня повідомлялося, що через пожежу в Чорнобильській зоні в Києві спостерігалося задимленість повітря. Містян попросили не відчиняти вікна та не виходити з дому.
- Зранку 17 квітня індекс якості повітря в Києві становив 169 одиниць (шкідливо). Станом на 11:00 17 квітня, рівень забруднення повітря в Києві перевищив норму майже в сім разів, склавши 338 при необхідних 50.
- Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що в столиці зараз спостерігається задимлення повітря через пожежі в області, але забруднення радіацією немає.
- У понеділок, 20 квітня, в Києві, Київській і Житомирській областях якість атмосферного повітря покращилася.