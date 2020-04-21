У Чорнобильській зоні відчуження і Житомирській області тривають пожежі лісу і сухого трав'яного настилу.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

“Станом на 7 годину 20 квітня в Зоні відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога в гасінні пожеж на території Корогодського, Луб’янського, Парішевского, Дитятковського і Денисовецкого лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 вогнищ (с. Рассоха, с. Крива Гора і с. Рудьки – с. Буряківка) тління пнів, залишків деревини та одного торфовища в осередках, пройдених вогнем”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що в Чорнобильській зоні залучено 1 343 рятувальника та 299 одиниць техніки, серед якої три пожежних вертольоти.

У свою чергу в Житомирській області триває локалізація вогнищ тління в Словечанському лісовому господарстві і Виступовицькому лісництві. Там до гасіння залучено 157 одиниць техніки і 1077 рятувальників.