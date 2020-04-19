У Чорнобильській зоні тривають пожежі

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє член громадської ради Державного агентства України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко.
“17-й день пожеж у Чорнобильській зоні відчуження. Зараз горять чотири вогнища: села Корогод, Россоха, Рудьки і горить лівий берег біля Кривий гори”, – пише він.
За словами Ємельяненка, на місце в даний момент підтягнулися додаткові сили пожежних бригад, рятувальники розгортають наметове містечко.
“Самі пожежники кажуть, що їм якщо була б достатня допомога з повітря, кілька десятків літаків могли б загасити цю пожежу остаточно”, – написав Єременко.
Водночас він підкреслює, що в гасінні пожежі в даний момент готові допомогти МНС Білорусі, проте для цього потрібен офіційний державний запит.
“При цьому далі в нашу сторону рухається вогонь з боку Житомирської області. І це незважаючи на збільшену кількість пожежних і підведення додаткової техніки”, – додав Ємельяненко.
- 13 квітня в Чорнобильській зоні, де тривала ліквідація лісової пожежі, пішов довгоочікуваний дощ.
- Станом на 07:00 14 квітня в зоні відчуження не було відкритого вогню, спостерігалося незначне тління лісової підстилки окремими вогнищами.
- До обіду вівторка в Чорнобильській зоні відчуження було виявлено два нових джерела загоряння.
- Станом на 7:15 15 квітня пожежа в зоні Чорнобиля не активна. Наразі там тліють пеньки і деревина. Осередки тління продовжують гасити.