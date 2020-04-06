У Чорнобильській зоні відчуження сталася пожежа, вона не вплинув на стан радіаційного фону в Києві.

Про це повідомляє прес-служба Державного науково-технічного центру.

“Фахівці відділу аварійної готовності та радіаційного моніторингу ДНТЦ ЯРБ провели вимірювання вмісту радіонуклідів в повітрі в оптимальній точці з найбільш імовірним розрахунковим підвищенням показників радіаційної обстановки в результаті пожежі в ЧЗВ. За результатами вимірювань техногенних радіонуклідів на місцевості виявлено не було”, – сказано в повідомленні.

При цьому наголошується, що вимірювання проводили за допомогою радіологічної лабораторії RanidSONNI і переносного устаткування.

“Оптимальна точка для проведення вимірювань на місцевості в передмісті Києва була визначена шляхом моделювання на основі метеорологічного прогнозу та інформації про можливу площі зони горіння, станом на 12: 0 05 квітня 2020 року. З огляду на запас часу на реагування та прогнозовані рівні концентрацій Cs-137 в приземному повітрі північно-західного передмістя Києва, було прийнято рішення про проведення вимірювань з відбором проб повітря в смт. Гостомель і на шляху до нього в період з 14:00 до 17:00 05 квітня 2020 року”, – йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що пожежа, яка була в зоні відчуження, не вплинула на радіаційну обстановку в столиці.