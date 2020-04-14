У Чорнобильській зоні відчуження виявлено два нових джерела загоряння.

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства з управління Зоною відчуження.

“На 12 годину 14.04.2020 виявлені нові загоряння в с.Криве Гора Парішевского лісництва і в районі ж/д станції Янів Луб’янського лісництва”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що в цей момент тривають роботи з ліквідації пожеж біля сіл Лелев і Чістоглазівка на території Корогодського лісництва.

Своєю чергою на території Денисовецького лісництва також спостерігається тління трави та чагарнику окремими вогнищами. У Котовському лісництві трав’яний настил тліє між селами Володимирівка, Тараси та смт Поліське.

4 квітня вдень ДСНС отримала сигнал про те, що в зоні відчуження і обов’язкового відселення Чорнобильської АЕС поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва сталася верховалісова пожежа на площі 20 га.

Рятувальники заявили, що труднощі гасіння полягають у підвищеному радіаційному фоні на окремих ділянках.

Станом на 7 квітня, за даними Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж, вогонь пройшов близько 35 га землі. Уточнити цифру зараз складно через сильне задимлення.