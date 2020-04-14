Про це повідомляє прес-служба Державного агентства з управління Зоною відчуження.
“На 12 годину 14.04.2020 виявлені нові загоряння в с.Криве Гора Парішевского лісництва і в районі ж/д станції Янів Луб’янського лісництва”, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що в цей момент тривають роботи з ліквідації пожеж біля сіл Лелев і Чістоглазівка на території Корогодського лісництва.
Своєю чергою на території Денисовецького лісництва також спостерігається тління трави та чагарнику окремими вогнищами. У Котовському лісництві трав’яний настил тліє між селами Володимирівка, Тараси та смт Поліське.
4 квітня вдень ДСНС отримала сигнал про те, що в зоні відчуження і обов’язкового відселення Чорнобильської АЕС поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва сталася верховалісова пожежа на площі 20 га.
Рятувальники заявили, що труднощі гасіння полягають у підвищеному радіаційному фоні на окремих ділянках.
Станом на 7 квітня, за даними Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж, вогонь пройшов близько 35 га землі. Уточнити цифру зараз складно через сильне задимлення.
- Основними причинами загоряння називають: пожежа, яка перекинулася на територію зони відчуження з боку Древлянського заповідника в Житомирській області; коротке замикання ліній електропередач в зоні і навмисні підпали.
- 9 квітня правоохоронці вручили підозру 27-річному зловмиснику, який заради забави в декількох місцях підпалив дикорослу траву.
- В результаті пожеж в зоні відчуження ЧАЕС було завдано збитків у розмірі десятків мільйонів гривень.