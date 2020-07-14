Про це повідомила пресслужба об’єднаного командування Військовоморських сил НАТО.

Уточнюється, що в Чорне море через Босфор увійшла Постійна група НАТО з протимінних дій (SNMCMG2), яка  містить три  фрегати  Туреччини, Іспанії та Румунії, а також Постійна  морська команда НАТО (SNMG2).

Флагманом SNMCMG2 є іспанський фрегат Alvaro de Bazan (F101).

Команда SNMG2 складається з HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra і ITS Gaeta і румунського тральщика.

Фото: НАТО

Фото: НАТО