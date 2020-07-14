У Чорне море увійшла ескадра кораблів НАТО для проведення військових навчань.

Про це повідомила пресслужба об’єднаного командування Військово–морських сил НАТО.

Уточнюється, що в Чорне море через Босфор увійшла Постійна група НАТО з протимінних дій (SNMCMG2), яка містить три фрегати Туреччини, Іспанії та Румунії, а також Постійна морська команда НАТО (SNMG2).

Флагманом SNMCMG2 є іспанський фрегат “Alvaro de Bazan“ (F–101).

Команда SNMG2 складається з HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra і ITS Gaeta і румунського тральщика.