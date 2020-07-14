Про це повідомила пресслужба об’єднаного командування Військово–морських сил НАТО.
Уточнюється, що в Чорне море через Босфор увійшла Постійна група НАТО з протимінних дій (SNMCMG2), яка містить три фрегати Туреччини, Іспанії та Румунії, а також Постійна морська команда НАТО (SNMG2).
Флагманом SNMCMG2 є іспанський фрегат “Alvaro de Bazan“ (F–101).
Команда SNMG2 складається з HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra і ITS Gaeta і румунського тральщика.
- Нагадаємо, російські військові 25 листопада 2018 року захопили в нейтральних водах Керченської протоки українські малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь” і буксир “Яни Капу”. В рамках обміну українських військовополонених моряків передали українській стороні на початку вересня цього року. 18 листопада, в акваторії Чорного моря стартував процес з повернення українських катерів “Нікополь”, “Бердянськ” і буксира “Яни Капу”, які були незаконно захоплені російськими силовиками в листопаді минулого року.