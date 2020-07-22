У Чорногорії прийняла рішення про повторне оголошення епідемії коронавірусу COVID-19 на всій території країни.

Про це повідомляється на офіційному сайті уряду.

Зазначається, що обмежувальні заходи набирають чинності з 22 липня.

У Чорногорії у зв’язку з епідемією усім громадянам старше семи років потрібно носити маски на відкритому повітрі та в приміщеннях, масові зібрання обмежені 40 людьми на повітрі і 20 – в приміщеннях.

Також до 6 серпня в країні продовжили заборону на роботу дискотек і нічних клубів, проведення весіль, днів народжень та інших урочистостей. До 30 серпня вирішили продовжити заборону на проведення розважальних і музичних програм в закладах громадського харчування (ресторанах, кафе, їдалень, готельних ресторанах і аналогічних закладах громадського харчування), зокрема в пляжних барах (концерти, живі виступи музикантів і груп, живі виступи ді-джеїв).

Крім того, у різних регіонах обмежено час роботи кафе та ресторанів.