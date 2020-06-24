Про це повідомив посол України в Чорногорії Михайло Шматов в Facebook.
Уряд ввів вимоги для тестів на коронавірус:
- це повинен бути саме ПЛР-тест, експрес-тест не підходить;
- тест повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години до моменту перетину чорногорського кордону (72 години з моменту забору крові, а не отримання результатів);
- тест повинен бути роздрукований і переведений на чорногорську або англійську мову;
- тест повинен бути зроблений в лабораторії, яка має акредитацію ISO 15189, ISO / IEC 17025.
“Конкретний перелік українських лабораторій відсутній, тому питайте лабораторію, де збираєтеся робити тест на наявність такої акредитації. Цей тест може бути зроблений не тільки на території України, а й в будь-якій країні”, – уточнив посол.
Щодо мінімального віку, з якого потрібно робити такий тест – інформація на даний момент відсутня, в посольстві очікують відповідні роз’яснення Інституту громадського здоров’я Чорногорії.
Представництво наполегливо радить утриматися від автомобільних поїздок до Чорногорії і використовувати прямі перельоти, або з мінімально коротким часом для пересадки.
При цьому посол зазначив, що Хорватія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Румунія формально досі забороняють транзит по своїй території і навіть при наявності всіх підтверджуючих документів, кожна з цих країн може заборонити транзитний проїзд в Чорногорію.
“Сербія – відкрита для в’їзду і транзиту, проте вона знаходиться в “червоному списку” Чорногорії, тому українцю може бути відмовлено у в’їзді в Чорногорію з Сербії (навіть за умови транзиту)”, – зазначив посол.
- Громадяни України зможуть в’їхати в Чорногорію при наявності негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус COVID-19.