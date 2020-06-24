Українці, які планують відвідати Чорногорію, можуть в'їжджати на територію країни при наявності негативного ПЛР тесту на COVID-19. Таке правило було введено з 22 червня.

Про це повідомив посол України в Чорногорії Михайло Шматов в Facebook.

Уряд ввів вимоги для тестів на коронавірус:

це повинен бути саме ПЛР-тест, експрес-тест не підходить;

тест повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години до моменту перетину чорногорського кордону (72 години з моменту забору крові, а не отримання результатів);

тест повинен бути роздрукований і переведений на чорногорську або англійську мову;

тест повинен бути зроблений в лабораторії, яка має акредитацію ISO 15189, ISO / IEC 17025.

“Конкретний перелік українських лабораторій відсутній, тому питайте лабораторію, де збираєтеся робити тест на наявність такої акредитації. Цей тест може бути зроблений не тільки на території України, а й в будь-якій країні”, – уточнив посол.

Щодо мінімального віку, з якого потрібно робити такий тест – інформація на даний момент відсутня, в посольстві очікують відповідні роз’яснення Інституту громадського здоров’я Чорногорії.

Представництво наполегливо радить утриматися від автомобільних поїздок до Чорногорії і використовувати прямі перельоти, або з мінімально коротким часом для пересадки.

При цьому посол зазначив, що Хорватія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Румунія формально досі забороняють транзит по своїй території і навіть при наявності всіх підтверджуючих документів, кожна з цих країн може заборонити транзитний проїзд в Чорногорію.

“Сербія – відкрита для в’їзду і транзиту, проте вона знаходиться в “червоному списку” Чорногорії, тому українцю може бути відмовлено у в’їзді в Чорногорію з Сербії (навіть за умови транзиту)”, – зазначив посол.