Уряд Чорногорії ухвалив рішення відновити карантинні обмеження у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19, незважаючи на заяву про закінчення епідемії.

Про це повідомляється на сайті уряду.

У Чорногорії заборонили спортивні змагання і тренування, а також громадські збори на відкритому повітрі. Заборонено проводити політичні мітинги і акції.

Також віруючим заборонили збиратися на богослужіння поза церквою.

Також є обмеження щодо проведення поховань. Під час поховання дозволено бути присутнім тільки членам сім’ї.

Ще в двох муніципалітетах введено комендантську годину з 18:00 до 5:00.

До заяви влади про закінчення епідемії в Чорногорії було підтверджено 324 випадки коронавірусу. З них дев’ять пацієнтів померли, інші одужали.

Тепер, за даними американського Університету Джона Хопкінса, в країні зафіксувано 439 випадків інфікування. Кількість померлих не змінилася.

100 нових випадків зараження було зафіксовано протягом 10 днів, з 15 по 25 червня.