Про це повідомляється на сайті уряду.
У Чорногорії заборонили спортивні змагання і тренування, а також громадські збори на відкритому повітрі. Заборонено проводити політичні мітинги і акції.
Також віруючим заборонили збиратися на богослужіння поза церквою.
Також є обмеження щодо проведення поховань. Під час поховання дозволено бути присутнім тільки членам сім’ї.
Ще в двох муніципалітетах введено комендантську годину з 18:00 до 5:00.
До заяви влади про закінчення епідемії в Чорногорії було підтверджено 324 випадки коронавірусу. З них дев’ять пацієнтів померли, інші одужали.
Тепер, за даними американського Університету Джона Хопкінса, в країні зафіксувано 439 випадків інфікування. Кількість померлих не змінилася.
100 нових випадків зараження було зафіксовано протягом 10 днів, з 15 по 25 червня.
- Чорногорія у вівторок, 2 червня, оголосила про припинення епідемії коронавірусу COVID-19 в країні.