Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" зафіксувала в Чорному морі другий за тиждень корабель Північного флоту РФ.

Про це повідомив в фейсбук керівник проєкту Андрій Клименко.

“29.12.2019 — орієнтовно о 17:00 (за київським часом) до Чорного моря несподівано увійшов великий протичовновий корабель “Віце-адмірал Кулаков”… Північного флоту РФ”, — повідомив він.

Також Клименко припустив, що корабель вийшов зі своєї головної бази в Сєвероморську цілеспрямовано до Чорного моря, а не під час виконання завдань поблизу Сирії.

При цьому напередодні — 25 грудня — до незаконно анексуваного Криму прибув ракетний крейсер “Маршал Устінов”, який також входить до складу Північного флоту Росії.