Про це повідомив в фейсбук керівник проєкту Андрій Клименко.
“29.12.2019 — орієнтовно о 17:00 (за київським часом) до Чорного моря несподівано увійшов великий протичовновий корабель “Віце-адмірал Кулаков”… Північного флоту РФ”, — повідомив він.
Також Клименко припустив, що корабель вийшов зі своєї головної бази в Сєвероморську цілеспрямовано до Чорного моря, а не під час виконання завдань поблизу Сирії.
При цьому напередодні — 25 грудня — до незаконно анексуваного Криму прибув ракетний крейсер “Маршал Устінов”, який також входить до складу Північного флоту Росії.
- 9 грудня Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, яка, зокрема, закликає Російську Федерацію як державу-окупанта вивести свої війська з Кримського півострова і припинити тимчасову окупацію території України.
- Голова окупаційної “влади” Криму Сергій Аксьонов відреагував на прийняття Генасамблеєю ООН резолюції проти окупації півострова. Зокрема, він заявив, що ніхто, в тому числі ООН, “не може заборонити Росії” продовжувати окупацію півострова і мати скільки військ та військової техніки, скільки захочеться.