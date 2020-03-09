Про це повідомила Чернівецька облдержадміністрація в Facebook.
Відзначається, що пацієнт має ознаки інфекційного захворювання.
Результатів аналізів чоловіка, якого з підозрою на коронавірус привезли в лікарню 7 березня, поки чекають.
Результати тестів на коронавірус 6 буковинців, яких раніше госпіталізували в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні, є негативними. Також не підтверджено Covid-19 у контактних осіб.
- В Україні було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого.
- Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав українців не скуповувати хірургічні маски, оскільки їх використання не захистить від коронавірусу.
- У Центрі громадського здоров’я МОЗ України поінформували, що для профілактики зараження коронавірусом COVID-19 слід дотримуватися стандартних рекомендацій: наприклад, часто мити руки.