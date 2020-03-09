У Чернівцях сьогодні госпіталізували ще одну людину з підозрою на коронавірус Covid-19. Він повернувся з країни, де зафіксовано випадок цього інфекційного захворювання.

Про це повідомила Чернівецька облдержадміністрація в Facebook.

Відзначається, що пацієнт має ознаки інфекційного захворювання.

Результатів аналізів чоловіка, якого з підозрою на коронавірус привезли в лікарню 7 березня, поки чекають.

Результати тестів на коронавірус 6 буковинців, яких раніше госпіталізували в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні, є негативними. Також не підтверджено Covid-19 у контактних осіб.