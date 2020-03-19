В Чернівцях почали дезінфікувати вулиці через ситуацію з коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба місцевої міської ради.

Повідомляється, що засіб для дезінфекції містить хлор, але є нешкідливим для людей та домашніх тварин.

Обробка вулиць почалася з 14:00, комунальники продезінфікували проспект Незалежності, вулиці Головну, Небесної Сотні, Героїв Майдану, Буковинську, Руську, Винниченко, Січових Стрільців.

Власників автомобілів просять не паркувати транспортні засоби вздовж доріг. Миття вулиць буде проводитися три рази в день.

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