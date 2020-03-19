Про це повідомляє пресслужба місцевої міської ради.
Повідомляється, що засіб для дезінфекції містить хлор, але є нешкідливим для людей та домашніх тварин.
Обробка вулиць почалася з 14:00, комунальники продезінфікували проспект Незалежності, вулиці Головну, Небесної Сотні, Героїв Майдану, Буковинську, Руську, Винниченко, Січових Стрільців.
Власників автомобілів просять не паркувати транспортні засоби вздовж доріг. Миття вулиць буде проводитися три рази в день.
- Як повідомлялося раніше, в Україні зафіксовано другий випадок смерті пацієнтки з коронавірусом COVID-19. Загинула 33-річна жінка з Чернівецької області. У Чернівецькій ОДА повідомляли, що причиною її смерті стала хронічна патологія, не пов’язана з можливим діагнозом. Однак результат аналізу жінки на COVID-19 також виявився позитивним.