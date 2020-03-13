Мер міста Чернівці, де виявили два випадки зараження коронавірусом, Олексій Каспрук, заявив, що в лікарні ще не надійшли тест-системи для діагностики інфекції.

Про це він сказав в ефірі політичного ток-шоу “Право на владу”.

Він провів аналогію між ситуацією з коронавірусом в місті і області з лісовою пожежею. За його словами, держава зараз покликана забезпечити їх не тільки тест-системами, а й іншими необхідними речами на випадок поширення коронавірусної інфекції.

“Тест-систем у нас немає. Якщо провести аналогію, ми живемо в будинку, в лісі, навколо нас горить лісова пожежа. Можна вірити в те, що нас пронесе, але, швидше за все, нам всім разом потрібно готуватися, рубати дерева навколо нашого будинки і запасатися водою”, – сказав він.

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Мер припускає, що кількість заражених в регіоні буде зростати, враховуючи динаміку поширення коронавірусу в країнах Європи.

“І не потрібно тішити себе ілюзіями і порівнювати системи охорони здоров’я України з Італією, яка на сьогоднішній день ледь-ледь справляється”, – пояснив він.

Що стосується чоловіка, який першим в Україні заразився коронавірусом, то чиновник зазначив, що його стан стабільний. Його дружина Сніжана на самоізоляції. Тест на коронавірус в її випадку показав негативний результат.