У Чернівцях послабили карантинні обмеження, запроваджені через епідемію коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Чернівецької міської ради.

Уточнюється, що в місті тепер буде дозволена робота установ культури за умови наповненості лише на 50% стаціонарних місць для сидіння.

Також повідомляється, що до 23: 300 в Чернівцях буде дозволена робота розважальних закладів (нічних клубів) і закладів харчування (барів, кафе, ресторанів).

Нагадаємо, що станом на 14 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 7 областей України.