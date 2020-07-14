Про це повідомила пресслужба Чернівецької міської ради.
Уточнюється, що в місті тепер буде дозволена робота установ культури за умови наповненості лише на 50% стаціонарних місць для сидіння.
Також повідомляється, що до 23: 300 в Чернівцях буде дозволена робота розважальних закладів (нічних клубів) і закладів харчування (барів, кафе, ресторанів).
Нагадаємо, що станом на 14 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 7 областей України.
- Раніше Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.
- Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.