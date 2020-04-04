У суботу, 4 квітня, в Чернівцях посеред вулиці невідомий зловмисник смертельно поранив 33-річного місцевого жителя.

Про це поінформували в прес-службі ГУ Національної поліції в Чернівецькій області.

Стрілянина сталася на вулиці Воробкевича. Постраждалого доставили в лікарню з пораненням живота, де він помер.

“У місті Чернівці на вулиці Воробкевича невідома особа завдала вогнепальне поранення в живіт місцевому жителю. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де він помер під час надання медичної допомоги”, – сказано в повідомленні.

Співробітники поліції оглянули місце події, опитали свідків і очевидців злочину. Наразі вони розшукують зловмисника.

За даним фактом слідчі почали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину загрожує до 15 років позбавлення волі.

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