Про це поінформували в прес-службі ГУ Національної поліції в Чернівецькій області.
Стрілянина сталася на вулиці Воробкевича. Постраждалого доставили в лікарню з пораненням живота, де він помер.
“У місті Чернівці на вулиці Воробкевича невідома особа завдала вогнепальне поранення в живіт місцевому жителю. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де він помер під час надання медичної допомоги”, – сказано в повідомленні.
Співробітники поліції оглянули місце події, опитали свідків і очевидців злочину. Наразі вони розшукують зловмисника.
За даним фактом слідчі почали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину загрожує до 15 років позбавлення волі.
- У лютому на ринку “Барабашово” в Харкові через будівництво нової дороги сталася бійка зі стрільбою між підприємцями і муніципальною охороною.