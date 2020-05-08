Міський голова Чернівців Олексій Каспрук розповів, що в міських лікарнях покращилася ситуація з ліжко-місцями.

Про це мер заявив у відеозверненні, опублікованому на його офіційній сторінці в Facebook.

“У нас розвантажуються лікарні. Фактично тільки лікарня №3 повністю забита пацієнтами. У той же час вільні ліжка є в лікарні №4 і, найголовніше, в лікарні №1, яка займається тяжкохворими. Багатьох виписали, на жаль, кілька людей померли”, – сказав він.

Нагадаємо, що Чернівецька область є епіцентром епідемії коронавірусу в Україні.

В даний момент в області зафіксовано 2097 підтверджених випадків зараження коронавірусом. 67 осіб померли від COVID-19 в Чернівецькій області.