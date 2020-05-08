Про це мер заявив у відеозверненні, опублікованому на його офіційній сторінці в Facebook.
“У нас розвантажуються лікарні. Фактично тільки лікарня №3 повністю забита пацієнтами. У той же час вільні ліжка є в лікарні №4 і, найголовніше, в лікарні №1, яка займається тяжкохворими. Багатьох виписали, на жаль, кілька людей померли”, – сказав він.
Нагадаємо, що Чернівецька область є епіцентром епідемії коронавірусу в Україні.
В даний момент в області зафіксовано 2097 підтверджених випадків зараження коронавірусом. 67 осіб померли від COVID-19 в Чернівецькій області.
Gepostet von Олексій Каспрук am Donnerstag, 7. Mai 2020
- В Україні зафіксовано 14 195 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 361 летальний, 2706 пацієнтів одужали.