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У Чернівцях дозволили відкрити лазні та сауни

У Чернівцях вирішили послабити карантинні заходи. Зокрема, дозволили роботу лазень, саун, атракціонів у парках та розширили перелік громадян, які можуть користуватись громадським транспортом.

Четвер, 18 червня 2020, 08:08

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької міськради.

“Відбулось позачергове засідання міської постійно діючої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій… Комісія вирішила вважати такими, що втратили чинність, її попередні рішення, які стосувалися заборони роботи на території міста закладів побутового обслуговування населення, зокрема лазень та саун”, – йдеться у повідомленні.

Також на засіданні цієї комісії вирішили розширити перелік категорій громадян, які можуть скористатись проїздом в транспорті, який здійснює спеціальні перевезення.

“Зокрема, це рішення розповсюджується на учасників бойових дій, членів родин загиблих учасників бойових дій; людей з інвалідністю; дітей віком до 10 років у супроводі дорослих при наявності вільних місць та пред’явленні посвідчення”, – додали у міській раді.

Крім того, управлінню культури міськради, керівникам парків доручили забезпечити дотримання протиепідемічних заходів при функціонуванні атракціонів, розташованих на відкритому повітрі.

 

Теги: Коронавірус, карантин

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