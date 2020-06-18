У Чернівцях дозволили відкрити лазні та сауни

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької міськради.
“Відбулось позачергове засідання міської постійно діючої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій… Комісія вирішила вважати такими, що втратили чинність, її попередні рішення, які стосувалися заборони роботи на території міста закладів побутового обслуговування населення, зокрема лазень та саун”, – йдеться у повідомленні.
Також на засіданні цієї комісії вирішили розширити перелік категорій громадян, які можуть скористатись проїздом в транспорті, який здійснює спеціальні перевезення.
“Зокрема, це рішення розповсюджується на учасників бойових дій, членів родин загиблих учасників бойових дій; людей з інвалідністю; дітей віком до 10 років у супроводі дорослих при наявності вільних місць та пред’явленні посвідчення”, – додали у міській раді.
Крім того, управлінню культури міськради, керівникам парків доручили забезпечити дотримання протиепідемічних заходів при функціонуванні атракціонів, розташованих на відкритому повітрі.
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