Про це повідомляє місцеве ЗМІ “Чернівецький промінь”.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 3 березня, в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Захворів житель Чернівецької області, який разом з дружиною повернувся з Італії. У дружини хворого відсутні симптоми захворювання, тому вона перебувала на самоізоляції у власній квартирі.

Сусіди сімейної пари влаштували акцію протесту. Вони перекрили дорогу та вимагали, щоб дружину хворого помістили на обсервацію в лікарню, оскільки вона також може бути хвора та заразити інших.

У зв’язку зі цією ситуацією на місце прибули місцеві чиновники (зокрема, міський голова Олексій Каспрук) та правоохоронці. Вони запевняли місцевих жителів, що перебуваючи на самоізоляції в своїй квартирі жінка не уявляє для них небезпеки, оскільки вірус передається тільки при близькому контакті.

Чернівчани вимагають ізолювати дружину хворого на коронавірус Чернівчани вимагають ізолювати дружину хворого на коронавірус Gepostet von Чернівецький промінь am Dienstag, 3. März 2020

Однак місцеві жителі стояли на своєму. Тому влада ухвалила рішення прислухатися до вимог протестуючих. Присутні на місці правоохоронці поінформували, що сьогодні за пацієнткою призведе “швидка” та вона буде доставлена в медустанову для перебування на обсервації.

Крім цього, у жінки будуть брати мазки та відправляти на дослідження, щоб упевнитися, хвора вона чи ні, не чекаючи моменту, коли у неї можуть з’явитися перші симптоми захворювання.

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