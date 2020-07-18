У суботу, 18 липня, в Чернівцях під час бійки просто посеред вулиці застрелено чоловіка.

Про це поінформували в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.

Інцидент стався на вулиці Небесної Сотні.

“На вулиці Небесної Сотні в місті Чернівці відбулася раптова суперечка між чоловіками, яка переросла у бійку, унаслідок чого одного з учасників конфлікту було вбито із невстановленої зброї”, – сказано в повідомленні.

На місце інциденту виїхало керівництво Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, слідчо-оперативні групи, співробітники місцевої та обласної прокуратури, роти особливого призначення і патрульної поліції, а також експерти-криміналісти.

Відомо, що загиблий – 58-річний місцевий житель. При огляді тіла було виявлено вогнепальне поранення в голову.

На пошуки зловмисника були орієнтовані всі наряди поліції та введена в дію спеціальна поліцейська операція.

У результаті правоохоронці встановили особу і розшукали підозрюваного. Ним виявився 54-річний уродженець Азербайджану.

Зараз чоловік перебуває у відділенні поліції, правоохоронці проводять необхідні слідчі дії.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство), а також статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.