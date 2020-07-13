Про це повідомляє пресслужба Чернівецької міськради.
Рішення ухвалили 13 липня на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).
“Комісія з питань ТЕБ та НС вирішила дозволити здійснення пасажирських перевезень автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування в електричному транспорті в кількості не більше, ніж кількість місць для сидіння”, – йдеться в повідомленні.
Незабаром міська влада обіцяє скасувати і обмеження на пільгові поїздки в громадському транспорті.
Також чернівецька міськрада звернулася до уряду з проханням відновити залізничне сполучення з містом.
- Раніше повідомлялося, що в Тернополі вирішили частково послабити карантин. Ресторанам і кафе дозволили працювати після 22:00.