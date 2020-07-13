Чернівецька міськрада прийняла рішення про послаблення карантину. У місті відновлять роботу громадського транспорту - тепер пасажирам не буде потрібний спеціальний проїзний.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької міськради.

Рішення ухвалили 13 липня на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

“Комісія з питань ТЕБ та НС вирішила дозволити здійснення пасажирських перевезень автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування в електричному транспорті в кількості не більше, ніж кількість місць для сидіння”, – йдеться в повідомленні.

Незабаром міська влада обіцяє скасувати і обмеження на пільгові поїздки в громадському транспорті.

Також чернівецька міськрада звернулася до уряду з проханням відновити залізничне сполучення з містом.